A Dogliani la gara dei soccorritori volontari: otto scenari per mettersi alla prova

Nel mondo del soccorso, come nella vita, ogni secondo conta. E questo principio è il cuore dell’AVSD Day, la giornata di addestramento e simulazione che sabato 7 giugno porterà a Dogliani oltre 300 persone tra soccorritori, giudici, istruttori, figuranti e sostenitori.

L’evento, organizzato dai Volontari del Soccorso di Dogliani, è pensato per mettere alla prova otto equipaggi in scenari di emergenza realistici, valutati da personale sanitario con esperienza sul campo. Le squadre, provenienti da quattro regioni del Nord Italia, si sfideranno tra le vie del paese in una vera e propria gara di formazione, costruita secondo il principio del “Sapere, Saper Fare, Saper Essere”.

Dal Piemonte arrivano i team della Croce Bianca di Fossano, della Croce Bianca di Garessio e della Croce Verde di Asti. Dalla Lombardia sono pronte a scendere in campo la Croce Azzurra di Cadorago e la Croce Azzurra di Trezzo sull’Adda, che parteciperà con due squadre. La Valle d’Aosta sarà rappresentata dai Volontari del Soccorso della regione, mentre dal Verbano Cusio Ossola, al confine con la Liguria, parteciperà l’Ambulanza del Vergante.

“È una manifestazione in cui non vince il migliore, ma primeggiano i migliori tra i migliori” ha dichiarato il sindaco Claudio Raviola. “Dogliani non partecipa alla competizione in quanto paese ospitante, ma siamo certi che avrebbe fatto la sua parte. Questo evento è un orgoglio per tutta la comunità e un’opportunità per conoscere da vicino la preparazione e l’umanità dei nostri soccorritori”.

Piazza Umberto I sarà il cuore pulsante dell’iniziativa, con gli accrediti previsti tra le 7.30 e le 8.00 e la partenza della gara alle 9.00. Le prove si svolgeranno in vari punti del territorio comunale, liberamente raggiungibili anche dalla popolazione, che potrà osservare senza interferire. Il percorso si concluderà intorno alle 18.00 con la cerimonia di premiazione, seguita da un momento conviviale tra tutti i partecipanti.

A rendere possibile la manifestazione sarà una grande macchina organizzativa composta da circa 180 persone, tra logisti, giudici, istruttori e figuranti, ai quali si aggiungono una settantina di soccorritori in gara e numerosi supporter. L’AVSD Day non è solo una competizione tecnica: è il naturale proseguimento di un lavoro che i volontari di Dogliani portano avanti tutto l’anno con passione e continuità. Nel solo 2024, più di 600 bambini e ragazzi sono stati coinvolti in attività formative con oltre 50 ore di lezione su chiamata di soccorso e massaggio cardiaco.