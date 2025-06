L’Unione Montana valle Varaita presente all’inaugurazione del nuovo mini-market di Sampeyre: segnale positivo per la valle

È stata inaugurata lo scorso sabato 31 maggio, in via Roma 51 a Sampeyre, “La bottega di Sampeyre”, un nuovo negozio di generi alimentari gestito da Paola Barone insieme al figlio Tommaso.

Un’apertura che rappresenta un importante segnale di vitalità per il tessuto economico locale, in un momento in cui molte attività nei paesi di montagna faticano a restare aperte. Al momento inaugurale erano presenti anche il presidente dell'Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta e il vicepresidente Roberto Dadone, che hanno voluto testimoniare in prima persona il sostegno e la gratitudine delle istituzioni locali per le iniziative imprenditoriali che si insediano nel territorio della valle.

«È un momento importante per la nostra valle quello in cui si apre un nuovo negozio, oltretutto in un centro di grande rilevanza anche sotto il profilo turistico come Sampeyre – ha dichiarato Silvano Dovetta –. In un periodo non semplice per i territori montani, ogni nuova attività è un piccolo grande segnale di speranza. Ho voluto essere presente per dimostrare la vicinanza dell’Unione Montana Valle Varaita, che è anche ente capofila del Distretto del Commercio Terre del Monviso che in questi anni ha sostenuto numerose attività attraverso contributi dedicati e di provenienza regionale. L’apertura di questa bottega non è solo un nuovo punto vendita, ma un presidio sociale e un’opportunità per la comunità e i turisti che frequentano la valle: auguro tutto il bene possibile a questa nuova attività e ai suoi titolari».

“La bottega di Sampeyre” sarà aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 8 alle 20 nei mesi estivi, mentre successivamente il suo orario sarà dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20, con chiusura infrasettimanale al lunedì pomeriggio.