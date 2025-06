Mondovì ha reso omaggio ai sindaci dal Dopoguerra a oggi [FOTO]

Un gesto per ringraziare simbolicamente tutti i sindaci che, dal Dopoguerra a oggi, sono stati alla guida del paese. La Città di Mondovì ha raccolto l'invito della Regione Piemonte per rendere omaggio a tutti i primi cittadini dei 1180 Comuni del Piemonte.

L'iniziativa era stata promossa in occasione dell'anniversario della Festa della Liberazione: "In questi 80 anni la democrazia e la libertà hanno trovato la giusta custodia tra le mura dei nostri Municipi, che sono il luogo in cui l’istituzione e la politica si fanno prossime ai cittadini - avevano spiegato in una lettera ai comuni Davide Nicco, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

Mondovì lo ha fatto in occasione della Festa della Repubblica, nella cornice del giardino del polo delle orfane, con l'accompagnamento delle note della Banda Musicale.





Sempre nel giardino del Polo delle Orfane, ha poi avuto spazio il dibattito “Votiamo informati” pensato per approfondire i referendum dell’8 e del 9 giugno prossimi, con la moderazione di Cristina Palazzo de “La Repubblica” e gli interventi di esponenti del Consiglio regionale del Piemonte e del Parlamento italiano.