Pendolari braidesi alla Regione: “Subito la riapertura della Bra-Cavallermaggiore”

A pochi giorni dalla Commissione consiliare regionale dell’11 giugno con Trenitalia e RFI, anche il Comitato Pendolari di Bra fa sentire la propria voce. Tra i temi portati all’attenzione dei consiglieri regionali spicca la richiesta di riaprire la linea ferroviaria Bra-Cavallermaggiore, chiusa da anni, ma ritenuta strategica per il collegamento con Torino e con il resto della provincia.

“Riteniamo che la riattivazione della tratta sia prioritaria”, spiegano dal Comitato. “Offrirebbe uno sfogo alternativo verso il capoluogo e contribuirebbe a superare l’isolamento di territori come Bra e Alba, che oggi risultano mal collegati a Cuneo. Si parla tanto di riapertura delle Province, ma servono fatti concreti: da Alba ci vogliono quasi tre ore per arrivare in treno a Cuneo, è molto più facile e veloce arrivare a Torino.

La richiesta alla Regione è duplice: da un lato, conoscere le tempistiche tecniche per un’eventuale riattivazione della linea, considerato che oggi la tratta ospita ancora treni merci e storici; dall’altro, comprendere se vi sia una reale volontà politica di inserire la riapertura tra le priorità del trasporto ferroviario piemontese.

Tra le segnalazioni condivise con gli altri comitati del territorio – in particolare Alba, Comis e Osservatorio Torino-Ceres – anche una richiesta di carattere generale: l’istituzione di un treno “cuscinetto” nella tratta Torino-Germagnano, per evitare che eventuali disservizi in un tratto a binario unico compromettano l’intero sistema ferroviario.

Sul versante albese, infine, sono state segnalate due criticità puntuali: la scarsa efficienza delle corse rapide 26501 e 26505 e la mancanza di sicurezza notturna alla stazione, per cui si richiede la chiusura notturna, videosorveglianza e illuminazione potenziata.