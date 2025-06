Segnalazioni di falsi tecnici nell'albese: Egea Acque chiede massima attenzione alla cittadinanza

Egea Acque informa che, attraverso i canali di contatto aziendale, sono pervenute segnalazioni riguardanti alcuni individui che si presentano presso le abitazioni private nei territori serviti dall’azienda, qualificandosi come tecnici e chiedendo di accedere alle abitazioni per generici interventi ai contatori. Egea Acque invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione a questi comportamenti, ricordando che il personale tecnico Egea Acque è sempre munito di tesserino identificativo e si reca presso le abitazioni esclusivamente a seguito di precedenti contatti e informazioni puntuali.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, si raccomanda di:

• Verificare sempre l’identità del tecnico attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

• Non consentire l’accesso a persone non identificate o che non siano attese per interventi programmati.

• Segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto.

Per ogni dubbio o per confermare l’identità di un operatore, è possibile contattare Egea Acque ai seguenti recapiti:

Mail: info.acqua@egea.it

Servizio clienti: 800.23.84.64

Sito web: www.egeaacque.it