Summit annuale di confronto sulle prospettive della cooperazione italo-francese delle Terres Monviso

I 14 partner della cooperazione italo-francese delle Terres Monviso si incontrano a Mont-Dauphin e Embrun, in Francia, il 12 e 13 giugno per il primo evento annuale del progetto Alcotra PITER+. Organizzato dalla Communauté de communes du Guillestrois - Queyras per affrontare i temi della governance, del coordinamento e della comunicazione, questo vertice politico e tecnico ha il duplice obiettivo di spiegare e coinvolgere enti e funzionari coinvolti.

Giovedì 12 giugno, alle 14 - Place forte de Mont-Dauphin - Sala dell'Arsenale

Dominique MOULIN, coordinatore transfrontaliero di Terres Monviso, e il suo omologo italiano, Franco DEMARIA, sindaco di Saluzzo, apriranno insieme il vertice di cooperazione di Terres Monviso, alla presenza di rappresentanti di enti e partner francesi e italiani provenienti da entrambe i versanti del territorio.

I partner stanno lavorando insieme per mettere a disposizione dell’intero territorio uno strumento di sviluppo. Il PITER+ Terres Monviso è un'opportunità per tutte le amministrazioni locali e per i cittadini residenti. Il vertice sarà l'occasione per approfondire la conoscenza della strategia e dei progetti operativi e di porre nuovamente i giovani al centro del processo di governance. Al termine dell'evento è in programma la conferenza stampa alle 15.45.

Venerdì 13 giugno - Embrun - Sala della Manutenzione

Il vertice italo-francesce proseguirà il giorno successivo con due sessioni. La mattina sarà dedicata a una tavola rotonda sul tema «Quale governance transfrontaliera per il futuro?», con la presentazione del direttore della MOT - Mission Opérationnelle Transfrontalière, interventi di amministratori e testimonianze di altre esperienze. Nel pomeriggio saranno organizzati alcuni workshop per elaborare congiuntamente la