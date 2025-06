Villafalletto, in restauro il campanile del Santuario della Madonna degli Alteni

Il Santuario della Madonna degli Alteni di Villafalletto, uno dei luoghi di culto più antichi e simbolici del territorio, è oggetto di un importante intervento di restauro conservativo che interessa il suo imponente campanile.

Il campanile della chiesa, di proprietà della Parrocchia Santi Pietro e Paolo fa parte della Diocesi di Cuneo-Fossano, è ricoperto da un ponteggio che raggiunge i 23 metri di altezza.

Il progetto, affidato allo studio “Ftg” di Villafalletto dell’architetto Tommaso Olocco e dell’ingegnere Giacomo Olocco, mira a preservare la struttura architettonica del campanile, oggi minacciata dal degrado e dagli effetti del tempo, e a restituirle la sua originaria bellezza.

Le prime testimonianze storiche del Santuario risalgono al 1239, segno della profonda radicazione di questo edificio nella storia e nella devozione locale. Nei secoli il complesso ha subito vari interventi, fino alla sua completa ricostruzione nei primi anni del XVIII secolo.

L’intervento conservativo, del valore complessivo di circa 120mila euro (Iva esclusa), è finanziato per circa il 70% grazie ai fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica attraverso la Cei, per il 15% dal Comune di Villafalletto e per la parte restante con risorse proprie della Parrocchia.

L’esecuzione dei lavori è affidata al consorzio “San Luca” di Torino, realtà specializzata in interventi su beni vincolati, con una lunga esperienza nel settore. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del prossimo settembre.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile il progetto, e l’invito è aperto a chiunque voglia contribuire ulteriormente alla tutela di questo importante patrimonio spirituale e culturale.

Per ulteriori informazioni e per eventuali donazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio parrocchiale.