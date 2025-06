Dodici revisioni in quattro giorni e tre fermi amministrativi nel weekend: il bilancio della Municipale di Alba

Nel giro di quattro giorni, la Polizia Municipale di Alba ha disposto dodici revisioni straordinarie, sequestrato un’auto priva di assicurazione e fermato tre motocicli con provvedimenti incisivi. È il bilancio dell’intensa attività di controllo svolta tra il ponte del 2 giugno e la giornata di venerdì 6.

Durante il fine settimana festivo sono stati registrati due fermi amministrativi da tre mesi per motocicli con targhe parzialmente occultate, oltre a un terzo mezzo bloccato perché il conducente viaggiava con patente sospesa per mancanza dei requisiti: per lui è scattata la revoca del documento e il mezzo è stato destinato a revisione straordinaria.

Da lunedì a venerdì sono state poi effettuate altre nove revisioni tecniche: sette nei primi giorni della settimana, a cui si è aggiunto ieri pomeriggio il sequestro di un’autovettura non assicurata, e infine, nella giornata di oggi, ulteriori cinque revisioni e il fermo di un motociclo con ritiro dei documenti per gravi difformità tecniche.

I controlli si sono concentrati su Corso Langhe, Corso Cortemilia e nella zona di Madonna Moretta, aree da sempre sensibili per il transito di motocicli, spesso segnalate dai residenti. “Evitiamo di collocarci in zone isolate o poco frequentate” hanno spiegato dalla polizia municipale. “Preferiamo le zone densamente abitate, dove la nostra presenza è visibile e funge da deterrente. Su Corso Langhe e Corso Cortemilia, ad esempio, la velocità dei motocicli si riduce drasticamente proprio perché i controlli sono segnalati”.

Sul fronte degli autoveicoli, l’attività prosegue con regolarità grazie agli alert del sistema integrato di videosorveglianza, che consente verifiche mirate e tempestive.