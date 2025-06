Buttieri: 'Opportunità storica per l’Italia. Dopo 30 anni Federcasa consolida la leadership europea'

Oggi l’Assemblea generale di Housing Europe, riunita a Dublino, ha eletto all’unanimità per acclamazione il Presidente che guiderà l’associazione europea delle federazioni ed enti nazionali dell’housing sociale per i prossimi tre anni.

In un clima di grande accordo, basato sulla condivisione di un documento programmatico di mandato che tiene conto in particolare delle priorità e criticità del sistema italiano dell’edilizia residenziale pubblica, i numerosi delegati delle varie nazioni hanno espresso la loro adesione al progetto comune, votando convintamente e sostenendo il nostro candidato italiano Marco Corradi, Presidente di Acer Reggio Emilia.

“Per noi è davvero un’opportunità storica - commenta il Presidente di Federcasa Marco Buttieri -, alla quale abbiamo lavorato fin da subito con i nostri partner europei, su un progetto condiviso e una candidatura italiana autorevole.”

“Le prossime sfide più importanti saranno giocate in Europa, con il nuovo quadro finanziario pluriennale dopo il 2027 e le risorse ulteriori che verranno dedicate al nostro comparto dopo quelle già attualmente disponibili di 1.381 milioni - continua il Presidente Buttieri. Siamo stati concretamente al fianco di Marco Corradi, al quale va tutta la nostra stima per la competenza e le relazioni dimostrate in questi anni, fino a cogliere un’opportunità che poteva sembrare irraggiungibile. Ora lavoreremo altrettanto concretamente al suo fianco per ottenere altri importanti risultati.”