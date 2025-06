I distretti del cibo del Roero e del Monregalese-Cebano tra gli undici che hanno ottenuto finanziamento dal Ministero. Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente): "Il riconoscimento che premia la qualità del lavoro condiviso tra enti locali e aziende"

Due Distretti del cibo della provincia di Cuneo hanno ottenuto il finanziamento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nell’ambito del II Bando per i Distretti del Cibo, giunto ormai alla fase conclusiva dell’iter. Si tratta del Distretto del Monregalese-Cebano e di quello del Roero: i finanziamenti saranno di oltre 3,4 milioni per il monregalese e 3,1 milioni per il Roero.

Su 56 progetti inseriti in graduatoria, 11 hanno ottenuto il finanziamento.

“L’ottimo risultato conseguito dai Distretti del Cibo cuneesi – commenta Daniele Sobrero, Consigliere Regionale della Lista Civica Cirio Presidente -, costituisce una dimostrazione della qualità del lavoro svolto insieme da Enti Locali e aziende del territorio nei campi della ricerca, della promozione, della commercializzazione dei nostri prodotti agricoli. Si tratta di risultati che derivano dalla capacità di condividere e di costruire iniziative al di là delle tradizionali rivalità di campanile e che si possono ascrivere, anche in piccola parte, alla capacità di programmazione della Regione Piemonte: con le modifiche normative ai Distretti del Cibo che hanno iniziato oggi il loro iter in III Commissione, la Regione renderà ancora più efficaci questi strumenti di prodotto che agevolano il lavoro dei nostri produttori e valorizzano le nostre eccellenze”.