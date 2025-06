Insediato il nuovo direttivo del Terziario Donna Confcommercio della Granda: la braidese Luciana Bonetto di Bra presidente, Lorena Durante di Carrù vice vicaria

Si è insediato il nuovo Consiglio direttivo del Terziario Donna Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, il raggruppamento “al femminile”, nato negli anni ’90 su iniziativa dell’indimenticata Aurelia Della Torre, riunitosi per il rinnovo delle proprie cariche sociali.

Dopo i saluti da parte di Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, che ha ringraziato Luciana Bonetto per aver preso le redini del Gruppo dopo la scomparsa di Aurelia ed averne portato avanti i progetti per il sostegno alla valorizzazione del ruolo dell’imprenditoria femminile nel sistema associativo, il neo consiglio direttivo le ha confermato la fiducia nominandola presidente.

Nel ringraziare le colleghe del direttivo, la neo presidente Bonetto ha nominato sua vice Lorena Durante, presidente dell’Ascom di Carrù.

“Saluto e ringrazio – afferma Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo – Luciana per la disponibilità dimostrata nell’assumere le redini del Gruppo”.

“Sono felice – interviene Luciana Bonetto, neo presidente del Terziario Donna di Confcommercio – di poter proseguire il lavoro insieme ad un gruppo di colleghe che saprà continuare nel lavoro e nel progresso a favore nel “lavoro al femminile”, tanto importante per l’economia provinciale e nazionale e per l’evoluzione professionale”.

Completano il Consiglio direttivo le rappresentanti delle Ascom territoriali nelle persone di Paola Baudino per la zona di Cuneo, Daniela Tassone per la zona di Fossano, Maria Patrizia Mansuino per l’area monregalese, Weisz Csilla-Hannelore per Saluzzo e Zona e Simona Trucco per il Saviglianese.