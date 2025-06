A Sommariva del Bosco si parla di gatti e umani: torna il “Cocktail di scienze”

Continuano a Sommariva del Bosco i “Cocktail di scienze” proposti dall’Associazione Culturale RIPA NEMORIS. Il prossimo incontro dal titolo: “Il gatto visto dall’uomo e l’uomo visto dal gatto: come convivere?”, affronterà le relazioni tra il gatto e il suo umano.

Siamo sicuri che i gatti convivano bene con l’uomo? Dalle prime forme di rapporti di convenienza reciproca, l’uomo ha sviluppato forti legami emotivi nei confronti di questo fascinoso e interessante felino che continua tuttavia a conservare un che di misterioso.

Il gatto non è un piccolo cane, ma un animale dotato di proprie e peculiari esigenze etologiche. In un paese come l’Italia, dove il numero dei gatti ha superato quello dei cani, siamo certi di conoscere questo intrigante animale d’affezione e di averne cura nel modo corretto?

Se ne parlerà con la Dott.ssa Raffaella Bestonso, medico veterinario esperta in comportamento animale, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 21, presso la Sala Conferenze “Giovanni Maria Borri” di Viale Scuole 11 a Sommariva del Bosco.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sommariva del Bosco, dall’Istituto Comprensivo “G. Arpino” di Sommariva del Bosco, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.