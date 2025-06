Saluzzo: gli aperitivi musicali ritornano da stasera con “Freequence”

Tra musica, cultura, animazione, aperitivi, cene, da stasera, venerdì 6 giugno, partono gli appuntamenti di Freequence Saluzzo.

Quattro serate d’estate – venerdì 6, 13, 27 giugno e 4 luglio – in cui 19 postazioni musicali in contemporanea, tra concerti live e Dj set, animeranno le piazze e le vie del centro: dal rock al jazz, dal pop alla musica elettronica.

Ventisei sono i locali aderenti con aperitivi tematici, drink speciali e menù a tema.

Per famiglie e bambini sono organizzate aree dedicate con gonfiabili, gli immancabili giochi in legno di Mago Trinchetto, bolle giganti, trucca bimbi e artisti di strada.

La cultura è protagonista con le presentazioni di libri a cura di Mondadori Bookstore in piazza Denina e gli incontri letterari organizzati da L’Ortica Libreria Indipendente (alle Corti).

Giampiero Bravo, assessore con delega allo Sviluppo Economico: "Freequence è un appuntamento importante, fortemente voluto dal Centro Commerciale Naturale (Ccn) e sostenuto da Comune e Fondazione Bertoni. E, questo poi, è solo l’inizio di una lunga estate piena di appuntamenti. Vi aspettiamo quindi a Saluzzo per un inizio estate davvero strepitoso!".

Massimo Rea, presidente del Centro Commerciale Naturale di Saluzzo: "Con grande entusiasmo diamo il benvenuto alla terza edizione di Freequence, un evento che rappresenta non solo un momento di festa per la nostra città, ma anche Un’;importante occasione di valorizzazione per le attività locali. Ai locali aderenti va il nostro più sentito ringraziamento per l'impegno, la passione e la voglia di mettersi in gioco".

Durante l’ultimo appuntamento, in programma venerdì 4 luglio, i negozi del centro resteranno aperti in orario serale, offrendo occasioni di acquisto e iniziative speciali.

L’evento è a ingresso libero e il programma completo è disponibile su https://freequencesaluzzo.it/ e sulle pagine social ufficiali dell’evento.

Freequence Saluzzo 2025 è patrocinato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con la Fondazione Bertoni e numerosi partner pubblici e privati.

I LOCALI ADERENTI E GLI EVENTI DI VENERDÌ 6 GIUGNO

Montmartre Pub / Blackout ANISA dj set + MACCHIATO CALDO musica live

Prestige di Casa Sassone OCC TAKES CONTROL dj set

Bar Corona Grossa ABI dj set

Bacco Cafè IVAN SASIA DJ + OSKAR X8

Caffè della Vittoria EDGAR GALLAN dj set

Caffè Pellico GIULIA FRENCIA dj set

Mixology / Tiffany Cafè FEDERICO EFFE DJ

Bar Piazzetta Cafè / Incanto DJ P

Turn Over IL DUCA DJ

Caffè Principe / Piedigrotta / Caffè del Centro DJ SAM + MONEY MULES

Le Bute Wine Bar ROSSO MALPELO

Birrificio La Granda DJ LUDOVIC GOSMAR

Il Baricentro Pub SKRATCHO & BJ + KETRIX b2b DOCTOR NICE

Bar Crystal POP CHORD TRIO musica live + dj set

Caffè del Duomo MARCY DJ

Il Salotto DJ REGHE’N’ROLLA

Dublino Cafè OUTKEY dj set

Via Silvio Pellico DJ FEDE

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Corso Italia / Via Silvio Pellico / Piazza Cavour: giochi in legno di Mago Trinchetto, Gonfiabili, Trucca bimbi, manipolazione palloncini, bolle giganti.

Postazioni artistiche e live painting: Corso Italia / Via Silvio Pellico.