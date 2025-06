“Il Cartoliniere alla Confraternita”: la suggestiva mostra di Antonio Mascia, protagonista alla Confraternita di Chiappera

La MAMO Educational Foundation, in collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ed il patrocinio del Comune di Acceglio e dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Saluzzo, si prepara ad un primo importante appuntamento nell’ambito di uno straordinario calendario di eventi culturali previsti per l’estate accegliese.

Si intitola “Il Cartoliniere alla Confraternita” ed è una particolare mostra che vedrà protagonista Antonio Mascia, realizzata all’interno della suggestiva Confraternita di Chiappera.

Inaugurazione domenica 8 giugno, alle ore 11, con rulli di tamburo imperiale e presentazione a cura di Antonio Musiari. Sabato 5 luglio, invece, dalle ore 11 alle ore 17 il pubblico sarà accolto da una vera e propria “postazione da campo”, organizzata da Poste Italiane all’interno della quale si svolgeranno le procedure ufficiali di annullo con il timbro della mostra sulle cartoline invito. Una preziosa “cassetta postale da viaggio” sarà a disposizione nella giornata inaugurale e saranno anche messe in vendita decine di cartoline (editate in questi anni) che saranno ben visibili sull’inconfondibile raccoglitore espositivo.

CARTOLINE, DISEGNI ED INCISIONI

Ironico giocoliere dell’immagine, Mascia da sempre persegue una sua personalissima inclinazione nella narrazione di un universo fantastico, dove figure umane convivono con un bestiario zoomorfo sia reale che immaginario. Il segno grafico si declina sia con l’incisione, tramite l’acquaforte a punta secca, che realizzando disegni multicolori con la penna a biro, tramite un paziente lavoro di sovrapposizioni lineari. La sua fertile vena lo porta a spaziare nella realizzazione di cartoline, in cui è un maestro riconosciuto, disegni, ma anche sculture e installazioni spesso ispirate alle rievocazioni d’epoca, di cui è assiduo cultore.

La mostra presso la Confraternita di Chiappera si focalizza su uno dei temi portanti della sua creatività e della sua poetica: quello inerente allo strumento un tempo usato abitualmente per comunicazioni e saluti, attualmente divenuto oggetto da collezione come appunto la cartolina.

“Il Cartoliniere alla Confraternita” è un’originale proposta che coinvolge l’immaginario dispiegato nel formato cartolina anziché sui muri o in teche urbane, creato da una figura unica nel panorama artistico e culturale italiano, il Cartoliniere. La sua opera ha origine nel decennio Ottanta del Novecento ed è mirata a valorizzare una forma d’arte popolare ma in disuso, densa di rimandi relazionali e simbolici, letterari e iconici, che è appunto la cartolina postale.

L’esposizione di cartoline disegnate in originale, naturalmente spedite, timbrate e recapitate, ripercorre l’approfondito lavoro del Cartoliniere con circa 400 opere originali, tra le quali emergono alcune dedicate espressamente ad Acceglio. Nell’esposizione sono raccolte tutte le cartoline realizzate per l’evento con il corredo di un apposito annullo postale, ideato per l’occasione ed accompagnato da una originale cartolina invito e un manifesto. Uno speciale corredo espositivo quindi, particolarmente gradito da tutti coloro che sono filatelici o semplici collezionisti e appassionati delle cartoline postali.

Le cartoline di Antonio Mascia, alias “Il Cartoliniere”, sono figlie del proprio tempo, sono ovunque e nel contempo veicolano un’idea di ancoraggio, punto di partenza ma anche di arrivo: “Sempre più le correnti di pensiero contemporaneo - si legge sulla presentazione - dalla sociologia all’antropologia, dal decostruttivismo alla postmetafisica suggeriscono di riconoscere la necessità di un modo di pensare e di creare che non è né fisso né stabile, ma aperto alla prospettiva di un continuo ritorno agli eventi, alla loro rielaborazione e revisione. Nelle cartoline si condensano microracconti in cui i luoghi e le persone circondano da sempre l’operato dell’artista alle prese con una particolare forma d’arte che alcuni hanno voluto accostare alla Mail Art seppure sia più giusto ritenere che egli disegni le cartoline per un naturale processo di conoscenza del mondo attuato secondo una personale visione.”

La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile fino al 10 luglio (giovedì-domenica dalle ore 15 alle ore 19). Per info e prenotazioni: +39 3762183156.