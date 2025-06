L'Arte di Licia Martini sbarca a Boves con la mostra “Boves – Il Cairo kaleidoscopio di culture”

Boves si appresta ad accogliere un evento artistico di grande richiamo. Questo pomeriggio, venerdì 6 giugno, con inizio alle ore 17.30, si terrà l'inaugurazione di “Boves – Il Cairo, kaleidoscopio di culture”, la suggestiva mostra personale di Licia Martini.

La sede di ApicEuropa, in via Roncaia 85, a Madonna dei Boschi, sarà il palcoscenico di un'esposizione che promette di stimolare la curiosità e l'immaginazione. L'artista Licia Martini invita i visitatori a esplorare un vero e proprio "kaleidoscopio" di suggestioni culturali, unendo le prospettive di Boves con quelle de Il Cairo in un percorso visivo unico. Un'occasione da non perdere per chi cerca nell'arte un'opportunità di scoperta e riflessione.

Nata a Boves, Licia Martini è una figura poliedrica la cui vita e carriera sono state profondamente segnate dall'Egitto. Dopo gli studi universitari in Italia, si è trasferita al Cairo, dove ha dedicato anni all'insegnamento in diverse scuole italiane. Sposata e madre di due figli, la sua intensa attività si è estesa a molteplici iniziative culturali e sociali, sia italiane che egiziane. La Martini è, infatti, un membro attivo del Comitato Gestore dell’Ospedale italiano “Umberto I” della Società di Beneficenza de Il Cairo, oltre a essere organizzatrice di una corale egiziana e responsabile di due importanti biblioteche cairote.

Le sue opere traggono linfa vitale dalla vibrante realtà egiziana, un mondo che l'ha affascinata e accolta fin dal primo momento. Tuttavia, l'artista non dimentica le sue radici: gli anni dell'infanzia trascorsi a Boves rimangono vividi nel suo cuore, e la città piemontese è una meta irrinunciabile per i suoi ritorni estivi. Nelle sue creazioni, Licia Martini fonde ricordi del passato, scorci di realtà e pura fantasia, dando vita a un universo dove le linee si rincorrono e si vestono di colore, testimoniando un percorso artistico unico e affascinante.

La mostra sarà un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo di Licia Martini e sarà visitabile dal 6 al 22 giugno. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00, e il sabato e la domenica dalle 09.00 alle 17.00.