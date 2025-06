Moretta celebra tradizione, giovani ed Europa: torna “Antichi Trattori sotto il Monviso”

Il Comune di Moretta, Agenform, l’Associazione Trattori e Trattoristi di Murello, con il coordinamento e l’organizzazione della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, rinnovano quella “festa d’estate” divenuta lo scorso anno evento che ha saputo unire innovazione e tradizione, giovani, UE e antichi trattori. Quest’anno nuovi partner (Com.Art - l'associazione commercianti e artigiani del comune di Moretta - & Pro Loco Moretta) e la voglia di continuare a narrare un territorio e la sua tradizione attraverso parole ed eventi che sappiano parlare ad un pubblico vasto.

Ecco allora tre giornate che saranno aperte da un evento curioso ed importante. “L’Europa dei Giovani” sarà non solamente un incontro, un aperitivo - tavola rotonda, ma anche un percorso con i giovani studenti e laboratori. Si vuole raccontare che cosa ci lega all’Europa oggi attraverso un’esperienza ideata da Agenform e resa possibile grazie al Progetto Alcotra TRANSFORMATION per comunicare al meglio i progetti europei e la loro ricaduta sul territorio. Come avverrà? Agenform ha pensato ad un percorso con il plesso scolastico, a testimonial, per parlare, e ad un gruppo capace di coinvolgere e far davvero divertire, Banadakadabra, perché ci sia grande festa.

Fiore all’occhiello di ANTICHI TRATTORI SOTTO IL MONVISO è il grande raduno organizzato da “Trattori e Trattoristi - Amici dei veicoli storici”, l'associazione di Murello che lega decine di amanti dei trattori storici e che con questa idea prova a dare lustro alla tradizione della meccanizzazione agricola piemontese, e non solo. Sabato mattina, alle ore 10.00 inaugurazione e apertura dell’esposizione di oltre 200 trattori che saranno protagonisti di un raduno e anche di una grande sfilata cittadina.

A seguire l’area della Ex Stazione di Moretta diventerà una grande Piazza dove si susseguiranno laboratori e proposte dell'Associazione Commercianti di Moretta come della Pro Loco (le due Associazioni entrate nel gruppo di lavoro 2025), mostre, musica e tanto gusto del territorio. A sera tanto le danze Country.

Domenica il via alle 8.30 con il raduno ed alle 9.30 la sfilata dei trattori storici per le vie di Moretta con la passerella in Piazza Umberto I.

Ancora, non mancheranno dimostrazioni di caseificazione, giochi per bambini grazie all’Oasi dei gonfiabili e non solo: nel primo pomeriggio la messa in moto di trattori e trebbiatrici. E per chiudere. non poteva mancare ancora un momento di divertimento e musica, protagonisti I TRE LILU.

Durante le tre giornate della manifestazione sarà possibile gustare i sapori del territorio con Cascina Capello, la Villa di Verzuolo e il gusto della Valle Varaita, la Patata Tira, il bar a cura della Pro Loco.

A seguire, Moretta sarà accesa dalla grande festa di San Giovanni a cura della Pro Loco Moretta. Per chiudere, ovviamente, non mancherà la premiazione degli espositori.