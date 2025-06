A Pagno si presenta il libro "Cuneesi per sempre"

Domani sabato 7 giugno, si presenta l'antologia "CUNEESI PER SEMPRE" di Edizioni della Sera, alle 16,30 a Pagno presso la sede del Salotto della Valle Bronda, in Via Caduti Liberazione 8.

L'evento è proposto col patrocinio dei Comuni della Valle Bronda.

Alla presentazione parteciperanno la giornalista Camilla Nata, l'attore Max Mao, le cantanti Sabina Nata e Ida Apostolo, il chitarrista Daniele Quaresima.

A seguire un rinfresco offerto dallo chef Marco del Ristorante Casa Pellico.

Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto all'associazione KARIBU di COSTIGLIOLE.