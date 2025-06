Revello: visita al giardino privato di Paolo Pejrone e presentazione del libro “Per i monti e per le valli”

Doppio appuntamento a Revello in programma domenica 8 giugno: in mattinata visita guidata del giardino privato dell’architetto Paolo Pejrone, nel pomeriggio presentazione del libro “Per i monti e per le valli. Spirito d’estate”.

La visita al giardino del Bramafam, così si chiama il giardino dell’architetto Pejrone poiché si sviluppa in parte sulle vestigia dell’antico Forte del Bramafam che presidiava dall’alto Revello, si svolge in due turni di visita alle 9 e alle 11: entrambi hanno durata di un’ora e mezza circa e sono disponibili dieci posti per ciascun turno.

Con l’accompagnamento della guida i visitatori potranno percorrere i viali del giardino privato, godendo delle bellissime fioriture di questo periodo, fino allo storico forte esagonale e attraverso una suggestiva e rigogliosa foresta di bamboo. Il giardino è una vera e propria “officina botanica”, dove il celebre paesaggista ha sperimentato nel corso di più di trent’anni soluzioni e composizioni naturalistiche.

Sono consigliate scarpe da trekking e bastoncini perché il percorso presenta alcune pendenze e, a seconda delle condizioni meteo del periodo, è possibile incontrare fango sul percorso. L’attività si svolge in collaborazione con l’associazione ASAR e il Comune di Revello. Il ritrovo per la visita è presso il Campanile delle Ore (via Salita alla Maddalena 12).

Nel pomeriggio, alle 15, il Museo nauturalistico del fiume Po (piazza Denina 5) ospita una chiacchierata informale con Angela Delgrosso, autrice di uno dei racconti del volume “Per i monti e per le valli. Spirito d’estate” curato da Riccardo Marchina e edito da Neos Edizioni. Di recente pubblicazione, contiene diciassette racconti che preparano alla stagione estiva tra luoghi celebri e altri meno noti e che accompagnano i lettori in un coinvolgente viaggio letterario tra montagne, colline, valli. La presentazione dura due ore circa ed è organizzata in collaborazione con lo Spazio culturale piemontese di Saluzzo.

Angela Delgrosso, saluzzese di nascita, è laureata in matematica, ex astronoma, insegnante e imprenditrice. Attualmente pensionata, negli ultimi cinque anni si è dedicata, nel tempo libero, a ricerche storiche e genealogiche che sono confluite tra l’altro nella stesura del romanzo storico “Dal Rosa al Viso. Una saga familiare nell’Italia risorgimentale”.

Le attività sono gratuite e organizzate dalla società cooperativa Itur, responsabile del programma escursionistico e delle attività di educazione ambientale promossi dal Parco del Monviso: è possibile partecipare anche soltanto ad una delle due proposte, ma è comunque necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente.