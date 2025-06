Tiziana Cravero, Antonella Tavella e Carlo Visconti espongono alla cantina comunale di Neive

"Luci e Ombre" è il titolo della mostra che Tiziana Cravero, Antonella Tavella e Carlo Visconti proporranno dal 14 al 23 giugno presso la Cantina comunale, Bottega dei 4 vini di Neive.

Tiziana Cravero, fotografa professionista con una profonda passione per la fotografia di ricerca. Nelle sue opere esplora l'intimo rapporto tra luce e soggetto, tra forme e colori, tra ciò che si vede e ciò che ai più è nascosto. Cerca di trasformare ogni scatto in un racconto visivo unico e affascinante. La fotografia è il modo in cui ha scelto di raccontare se stessa e il mondo a lei vicino.

Carlo Visconti fin da bambino rimane affascinato da uno strano congegno da cui si possono ottenere immagini su carta: la mitica fotocamera Contax del nonno. Con essa esegue con entusiasmo i primi scatti. Adolescente, segue con ammirazione la passione fotografica del cugino paterno e con la sua prima fotocamera, una Olympus OM-2, continua a fotografare paesaggi mentre lo zio stampa in camera oscura “le opere artistiche“ del nipotino. Il tempo passa ed occorre studiare. Nel 1984 si laurea in Medicina e Chirurgia e si dedica per oltre 30 anni alla Medicina di base a Sommariva del Bosco. Nel 2022, andato in pensione, riprende la sua passione adolescenziale con entusiasmo e segue diversi workshop per poter sviluppare ed approfondire il proprio sguardo fotografico. Non si dedica ad un genere fotografico particolare: la fotografia ha mille sfaccettature e tutte possono esprimere qualcosa di personale: dal paesaggio alla street photography, dalla still life al ritratto.

Antonella Tavella, di Sommariva del Bosco, oggi vive a Verduno e lavora a Barbaresco, nel mondo dei vini nobili e vive a stretto contatto con le vigne e i paesaggi mozzafiato di Langa, principali ispiratori delle sue opere. Attraverso varie tecniche dipinge emozioni, distillati di attimi, silenzi e atmosfere che toccano l’anima, rubate alla natura e trasformate attraverso la sua sensibilità. Una celebrazione del silenzio, delle piccole cose e una dura critica verso ogni forma di esibizionismo e di falsità: un silenzio pieno di sentimento e di luce. Ha esposto in Italia e all’estero. E’ socia fondatrice di alcune associazioni culturali e ha ricevuto numerosi premi in varie rassegne nazionali e internazionali.

I tre artisti, oltre che dall’amicizia, sono accomunati da un simile sentire, elaborare e trasformare ciò che di emozionante ci circonda con un occhio di riguardo per le bellezze della natura, che vengono interiorizzate e restituite sotto forma di opere.

La mostra sarà aperta dal venerdì al lunedì con orario 11-19 e sarà inaugurata sabato 14 giugno alle ore 17.

L’ingresso è libero. Per informazioni tel 351/6359101, 338/1236656