Francesco Villois è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano

Francesco Villois, 72 anni, ex manager Ferrero, è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

É stato eletto ieri succedendo a Sergio Soave, ex sindaco e parlamentare, giunto al termine del suo secondo mandato consecutivo al vertice della Fondazione e quindi non più rieleggibile.

Villois era stato per anni presidente dell’associazione Amici dell’ospedale Santissima Annunziata e nel 2022 si era candidato nella lista “Amici di Savigliano” che appoggiava la candidatura a sindaco di Antonello Portera: era stato eletto con 68 preferenze personali

Oltre un anno fa, probabilmente già in previsione di scattare alla guida della Fondazione, si era dimesso dal municipio per non incorrere in eventuali incompatibilità.

Insieme a Villois è stato eletto il nuovo Cda, che risulta completamente rinnovato: Pietro Alasia, Anna Barbero, Silvia Darò e Alberto Fissore.

Escono l’ex vicepresidente Genziana Soffientini, già segretaria comunale a Savigliano, il sindacalista Gino Garzino l’ex consigliere comunale Massimiliano Gosio e Lorenzo Mana.