L’Associazione Cuneese Case di Riposo e Domiciliarità cambia nome e inaugura la nuova sede

Assemblea annuale dei soci all’insegna delle novità per l’Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo Pubbliche e Private, che questa mattina – venerdì 6 giugno – ha deciso la nuova denominazione dell’associazione, presentato il restyling del logo e inaugurato la nuova sede in corso Gramsci 15B a Cuneo.

All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del rendiconto economico e finanziario 2024 e del bilancio preventivo 2025, le sfide imminenti che dovrà affrontare il settore nei prossimi mesi, dalla revisione del modello integrato regionale di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti (D.G.R. del 30 luglio 2012, n. 45-4248), al ripensamento del sistema delle liste d’attesa per gli ospiti convenzionati con le R.S.A. Nel corso dell’incontro sono stati anche annunciati i corsi di formazione rivolti agli operatori delle case di riposo organizzati grazie alla collaborazione con le Asl del territorio.

“La nuova denominazione, Associazione Cuneese Case di Riposo e Domiciliarità, ha un duplice significato – spiega il presidente, Silvio Invernelli -. Da una parte abbiamo eliminato la specifica Provinciale, in quanto ormai fanno parte dell’associazione anche strutture di altre province e regioni limitrofe e stiamo ricevendo altre richieste in tal senso. Dall’altra abbiamo introdotto il concetto di Domiciliarità, allargando di fatto la nostra rappresentatività non solo alle Residenze Sanitarie Assistenziali, ma anche al nuovo trend della cura degli anziani a casa loro tramite nuove figure professionali come i caregiver. Siamo l’unica associazione del settore in Piemonte a non essere espressione di una particolare categoria professionale ma unicamente del mondo del no profit, è nostra ferma intenzione portare avanti gli interessi di tutti, soprattutto di quel 60% di ospiti delle case di riposo che non possono usufruire dei contributi in quanto non convenzionati con il sistema sanitario. La nostra unica priorità e principale interesse sono le persone, siano essi gli anziani, le loro famiglie o gli operatori sanitari”.

Il restyling del logo dell’associazione ha inserito nel semicerchio azzurro sullo sfondo la sagoma della Bisalta, montagna di riferimento per il territorio e simbolo della cuneesità. In primo piano, a prendere il posto della sagoma stilizzata di una persona, ci sono le figure di due anziani di alcune case, parole chiave nelle priorità dell’Associazione Cuneese Case di Riposo e Domiciliarità. La nuova sede, più ampia e accogliente della precedente, si presta a diventare un luogo di incontro e di ascolto rivolto in primo luogo alle 84 case di riposo ad oggi associate, circa il 60% del totale delle Residenze Sanitarie Assistenziali di tutta la provincia di Cuneo.