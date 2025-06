Le Giornate itineranti del Giovani Internisti della Società Italiana di Medicina Interna a Cuneo

Comunicazione come cura, leadership e team, medicina e società, errore e incertezza: sono i temi che saranno affrontati oggi e domani a Cuneo, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma 17) nel corso delle giornate itineranti del GIS (Giovani Internisti della Società Italiana di Medicina Interna – SIMI). Quest’anno ci si propone di esplorare le sfide e le opportunità che emergono dall’intersezione tra le scienze mediche e le discipline umanistiche, mettendo al centro alcune tematiche cruciali per il futuro della Medicina che si rivolge all’individuo malato e non all’organo, e meno ancora al sintomo.

Il tema delle Medical Humanities conduce a riflettere sulla pratica medica come esperienza umana, in cui non solo la dimensione scientifica e tecnica, ma anche quella emotiva, sociale, relazionale gioca un ruolo centrale.

“Le giornate del GIS - spiega Luigi Fenoglio direttore della Medicina Interna del S. Croce e Carle di Cuneo - sono nate a Modena. In seguito esse sono divenute “itineranti” e rappresentano un evento monografico proposto a livello nazionale dai Giovani Internisti della SIMI, dedicato ai colleghi Internisti e non solo, con il fine di creare una rete di aggiornamento e di confronto sulle tematiche cliniche che caratterizzano la nostra pratica quotidiana”.