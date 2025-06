Nuovo piano socio sanitario regionale, Icardi: “Il personale è al centro della relazione di cura”

"Il personale sanitario stabilisce relazioni uniche e insostituibili con gli utenti e le loro famiglie. Il rapporto a tre che si viene a creare tra la persona che necessita cure e assistenza, i suoi cari e il professionista è parte della relazione di cura e genera il valore e la qualità della stessa”. Con queste parole, Luigi Genesio Icardi, Presidente della IV Commissione Sanità e Sociale del Consiglio Regionale ha introdotto i lavori del convegno organizzato da Federsanità Anci Piemonte dal titolo: "Quali professionisti sanitari nel nuovo piano socio sanitario regionale" che si è tenuto stamane presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

"Per questa ragione -prosegue Icardi- tre anni fa, proprio il 6 giugno del 2022, durante la passata legislatura regionale, sottoscrissi con le Organizzazioni sindacali un importante accordo sui fabbisogni e sulla stabilizzazione progressiva di 1137 operatori delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare infermieri, tecnici, OSS e assistenti sociali. In quel momento, il settore sociosanitario era ancora fortemente gravato dagli esiti della pandemia ma la Regione volle dare un messaggio significativo che garantisse massima continuità e qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini. L'accordo prevedeva, inoltre, la proroga fino a fine anno di tutti i contratti a tempo determinato per oltre 530 professionisti del settore sanitario e sociosanitario."

Ricordando gli impegni della Regione Piemonte sulle tre principali linee d’intervento del PNRR e nello specifico le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, le cure domiciliari e la telemedicina, Icardi prosegue dicendo: “Serve un cambio di passo nella gestione strategica del personale del settore socio-sanitario con un potenziamento della formazione, dello sviluppo delle competenze, della gestione dei percorsi di carriera e del miglioramento del clima e della cultura organizzativa. Il settore sociosanitario offre servizi alla persona, quindi il personale è una risorsa sulla quale investire impegno e risorse con politiche regionali ispirate a una visione di lungo periodo”.