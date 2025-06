L'Istituto Comprensivo "L.Einaudi" di Dogliani ha inaugurato le mostre sull'alluvione

Per gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo “L. Einaudi” di Dogliani, le consuete presentazioni finali delle attività didattiche, a conclusione dell’anno scolastico 2024/25, sono state corredate dalle mostre dedicate al progetto didattico “Fiume di acqua e di fango”, realizzato nel 30° anniversario dell’alluvione del 5-6 novembre 1994.

Un primo allestimento è stato inaugurato giovedì 29 maggio, presso la Biblioteca Civica “Nicola e Beppe Milano” di Farigliano, e una seconda esposizione si è presentata martedì 3 giugno 2025 presso il Palazzo Comunale di Dogliani. Nelle due mostre si sono ammirati i prodotti finali del lungo lavoro svolto dagli alunni e dai docenti di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e presentato sotto forma di testi, cartelloni, disegni e video dedicati alla conoscenza, al racconto e al ricordo dell’evento alluvionale. Lungo il ponte di ferro tra via Rovere e viale Roma sul torrente Rea a Dogliani si è dipanato un percorso espressivo tra versi poetici e disegni, svolto nell’ambito del progetto “Ponti d’acqua” per la continuità tra la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Altri lavori realizzati sul tema dell’alluvione dagli alunni della Scuola Infanzia e Primaria di Piozzo sono stati anche illustrati nei rispettivi plessi durante le feste di fine anno organizzate a fine maggio.

Si ricorda che la mostra allestita nel Palazzo Comunale di Dogliani sarà visitabile negli orari di servizio degli Uffici fino al 15 giugno, con aperture straordinarie al pubblico in occasione della “Fiera della ciliegia”, previste per sabato 14 giugno (pomeriggio, ore 15-18) e domenica 15 giugno (mattino, ore 9-12, e pomeriggio, ore 15-18).

Sempre martedì 3 giugno i docenti e gli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di Dogliani hanno animato la presentazione finale delle attività didattiche, nel cortile interno della sede dell’Istituto Comprensivo. La restituzione dei progetti didattici realizzati da alunni e docenti della Scuola Secondaria di Farigliano, invece, si è svolta nella serata di giovedì 5 giugno nella Biblioteca Civica di Farigliano.

Nel corso degli appuntamenti sono intervenuti il Dirigente Scolastico Elena Sardo, i docenti dei plessi, i referenti di progetto, i genitori degli alunni, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali (il sindaco Raviola e l’assessore Rolfo del Comune di Dogliani, i consiglieri comunali di Farigliano De Piano e Costadura), i referenti del Centro Culturale Asteria di Milano e la presidente Gaiero del Lions Club Carrù-Dogliani.

Durante le presentazioni di Dogliani e Farigliano gli alunni e i docenti hanno illustrato un ampio e interessante repertorio di attività didattiche realizzate in questo anno scolastico, tra cui i principali progetti finanziati dal PNRR intervallati da esibizioni musicali e canore delle classi. Si sono anche svolte la consegna del patentino per lo smartphone agli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria, la premiazione dei disegni vincitori del concorso del Lions International “Un Poster per la pace”, organizzato dal Lions Club Carrù-Dogliani, e la presentazione degli elaborati segnalati dal progetto “A scuola di giornalismo con Piero Dardanello”.

A Dogliani il Lions Club Carrù-Dogliani ha consegnato le bandiere tricolore agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e si sono esposti i manufatti realizzati in collaborazione con il Centro Diurno “Nucci Banfi”, mentre a Farigliano è stata presentata la mostra di opere realizzate su tela dalle classi terze di Scuola Secondaria durante le lezioni di arte.