Cuneoginnastica ok: doppio pass per i Nazionali di Folgaria

Sabato 31 maggio si è svolta a Saluzzo la gara regionale del 1º Campionato d’insieme Gold, dove tutte le società coinvolte puntavano a raggiungere la qualificazione al Campionato Nazionale d’Insieme Gold a Folgaria.

La Cuneoginnastica si presenta con due formazioni.

Nella categoria Allieve, la squadra composta da Adele Bramard, Alessia Mattio, Alexandra Nitorean, Cecilia Ferrero, Ilaria Tealdi e Sofí Myftaraj conquista un ottimo quinto posto a pochi centesimi dal podio. Da sottolineare la prontezza di questa giovane squadra - formata principalmente da ginnaste alla prima esperienza in questo campionato - che a pochi giorni dalla gara ha visto subentrare la riserva al posto di una titolare a causa di un infortunio.

La squadra Open (composta da Arianna Caliman, Carlotta Albanto, Giorgina Plaku, Irene Ciarlo e Veronica Rossi) conquista invece un prezioso secondo posto, laureandosi così vicecampione regionale. Una composizione complessa e ricca di elementi originali consente alla squadra di volare a Folgaria, nonostante alcuni falli tecnici che non hanno compromesso la qualità dell’esercizio.

Tanta soddisfazione per le tecniche del settore ritmica della Cuneoginnastica: “Riuscire a qualificare entrambe le squadre per i Campionati Italiani Gold è sicuramente un onore per la nostra società. Le ragazze dovranno mantenere alta la concentrazione per riuscire a ben figurare anche a Folgaria, in uno dei palcoscenici più importanti d’Italia”.

Prossimi appuntamenti per la Cuneoginnastica saranno quindi i Campionati Italiani di Folgaria e, a fine mese, le finali