Gli studenti dell'Istituto Cigna di Mondovì hanno chiuso l'anno scolastico con la "Giornata dello Sport"

Gli studenti dell'Istituto Superiore "Cigna" di Mondovì hanno salutato la fine dell'anno scolastico con una giornata all'insegna dello sport e di attività ludiche. Come ormai da tradizione, anche quest'anno i ragazzi, sin dal primo suono della campanella, si sono recati negli impianti sportivi vicini alla scuola, per praticare discipline come calcio, calcetto, tennis da tavolo, beach volley e tanto altro. Un momento di sana convivialità da sempre gradito dagli studenti, che per qualche ora hanno potuto scaricare dietro un pallone le tensioni e le fatiche di un anno scolastico giunto alla sua conclusione.

Per qualcuno, è vero, c'è ancora da lavorare, come per i maturandi, ma al termine di questa mattinata sportiva, nei polmoni dei ragazzi circolava un aria di certo più leggera. La giornata, organizzata dai professori di scienze motorie del Cigna, in collaborazione con enti pubblici locali e società sportive monregalesi, ha rappresentato il classico "rompete le righe". Abbiamo raccolto le impressioni del prof. Alberto Bonelli, tra i principali artefici dell'iniziativa, che ai nostri microfoni ha raccontato anche le sensazioni provate in seguito al grave incidente domestico dell'estate scorsa: "Esperienza che mi ha forgiato...Il pensiero di tornare a scuola dai mie ragazzi mi ha aiutato tanto nei momenti difficili":