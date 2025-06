A Boves la prima edizione del concerto ad alta quota "Note in Bisalta"

Arriva a Boves l’ennesima iniziativa per fa riscoprire il territorio. Dopo la rinascita della Spasgiada Galupa che ogni anno fa scoprire frazioni e tesori di Boves, quest’anno, il 29 giugno, si terrà la prima edizione di “Note in Bisalta”. Un concerto ad alta quota dove si potrà ascoltare la musica degli ABC band - all brass concert che proporranno una scaletta che spazierà dai compositori classici nazionali al pop internazionale. Una passeggiata musicale tra forme e linguaggi diversi nella natura rigogliosa all’ombra della Bisalta.

I partecipanti potranno lasciare l’auto a San Giacomo di Boves e, dopo una camminata di circa 1 ore a mezza, arriveranno al Colle della Bercia dove li attenderà una vista mozzafiato e, alle ore 15, la musica del gruppo di ottoni. Il colle della Bercia è raggiungibile anche dai Comuni limitrofi, Chiusa Pesio e Peveragno. Un appuntamento da non perdere per vivere in modo diverso e straordinario la bellezza della montagna.

“Da sempre la promozione della montagna è uno dei target della nostra amministrazione comunale. Da anni sosteniamo l’importanza della risistemazione della segnaletica, della sentieristica, la cura delle strade e del territorio. Da anni cerchiamo di promuovere iniziative come questa “Note in Bisalta” che portino sempre più persone a conoscere la nostra Bisalta – spiega Irma Goletto, consigliere con delega alla Montagna -. Per noi è anche un’occasione preziosa per ringraziare tutti coloro che contribuiscono a curare la montagna in vari modi, dall’alpeggio, alla cura delle strade e del territorio, oltre a chi sceglie di abitare in queste zone. Ci auguriamo che possa essere una giornata di festa per tutti coloro che amano passeggiare in mezzo alla natura, respirare aria buona e ascoltare ottima musica ammirando gli straordinari paesaggi che offre la location scelta per l’evento”.

Si consiglia per la giornata di adottare un abbigliamento adatto alla camminata in montagna e di portare con sé una borraccia di acqua e tanta allegria.