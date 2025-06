A Ceva "Pro Loco in festa": il grazie dell'amministrazione comunale all'UNPLI

Sabato 14 giugno torna per la nona edizione la manifestazione “Pro Loco in festa”. Ancora una volta l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ha scelto Ceva per riunire in un’unica occasione le Pro Loco del cebano e delle vallate limitrofe, per un totale di 12 Comuni rappresentati. Oltre alla Pro Loco proprio di Ceva saranno infatti presenti le associazioni di Bagnasco, Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Garessio, Lesegno, Ormea, Priola, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni e Scagnello.

L’evento sarà un momento non solo di incontro e confronto per le realtà che si occupano di promozione locale, ma anche di condivisione per l’intera comunità. Alle ore 19 apriranno gli stand enogastronomici, dove ogni Pro Loco proporrà alcuni piatti tipici, e in piazza Gandolfi, per la prima volta, sarà allestita un’area bimbi con i giochi gonfiabili, aperta già a partire dalle ore 17.30.

“Ringraziamo l’UNPLI per aver nuovamente scelto Ceva per questo evento - dichiara l’assessore alle Manifestazioni Luca Prato -. Pro Loca in festa riunisce non solo i volontari che quotidianamente si adoperano per le nostre città, ma anche numerosi visitatori che in questa occasione si riversano sul centro cittadino, rendendo per un giorno Ceva ancora più vivace e dinamica. Oltre agli stand, che sicuramente sapranno stuzzicare i palati più golosi, quest’anno c’è una grande novità: uno spazio appositamente allestito per i più piccoli. Con l’area bimbi ci inseriamo nel solco già tracciato con La Prima, il nostro desiderio è che le manifestazioni cebane diventino sempre più family friendly, con attrazioni pensate apposta per chi ha figli, così da unire le iniziative per adulti ad attività pensate per intrattenere i bambini in maniera divertente, intelligente e sicura”.

Appuntamento quindi per sabato 14 giugno in piazza Vittorio Emanuele II. Di seguito i prodotti distribuiti dalle singole Pro Loco:

Bagnasco: pizza di Garbenna

Battifollo: crèpes di farina di castagne con besciamella ai funghi o coi formaggi

Castellino Tanaro: salumi, formaggi e “lele” farcite

Castelnuovo di Ceva: frittelle dolci

Ceva: arrosticini di ovino o bovino e suino e patatine fritte

Garessio: gnocchi di patate tricolore con sugo ai quattro formaggi

Lesegno: maialino al forno con patate

Ormea: torta verde di Ormea e biscotti di Ormea

Priola: polenta saracena

Sale della Langhe: tomini con lo speck

Sale San Giovanni: budino alla lavanda e salvia e crostate

Scagnello: uovo al tegamino con il tartufo di Scagnello e crespelle di grano saraceno con crema al tartufo di Scagnello