A Rifreddo un’oasi fiorita per salvare le api e proteggere la biodiversità

Per il quarto anno di consecutivo, il Comune di Rifreddo ha scelto di aderire al progetto “+Api - Oasi fiorite per la biodiversità”, promosso dalla Fondazione CRCuneo in collaborazione con “Filiera Futura”, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità realizzando un’oasi fiorita dedicata alle api. Questi insetti infatti, svolgono un ruolo importantissimo per l’ambiente, garantendo l’impollinazione di tutte le specie vegetali e dunque del 35% della produzione globale di cibo. Una risorsa preziosa, soprattutto in tempi in cui, a causa dell’inquinamento, l’impollinazione appare sempre più in crisi.

Per Rifreddo il progetto +API, è stato seguito dalla Giunta e dai Consiglieri Comunali, in collaborazione con l’azienda agricola di Danilo Crespo, che ha seguito la parte di preparazione del terreno e di semina.

La novità di quest’anno è stata una giornata didattica per le scuole cittadine ad opera dell’azienda “Mieli Amel” di Savigliano, che grazie alla disponibilità di Paolo e Elodie, ha portato a conoscenza dei bimbi rifreddesi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria il fantastico mondo delle api e di tutto il lavoro che svolgono per la biodiversità del nostro pianeta. Un attività molto apprezzata e partecipata sia dalla scuola dell’infanzia sia dalla scuola primaria, grazie anche alla presenza di un’arnia didattica che ha fatto vedere da vicino agli occhi dei bambini il mondo delle api.

“Siamo soddisfatti per la partecipazione al progetto per il quarto anno consecutivo – ha affermato il sindaco di Rifreddo Elia Giordanino – e per il peso che viene dato alle api, un insetto indispensabile per la nostra vita. Abbiamo aderito volentieri all’iniziativa della Fondazione CRC, tesa a sensibilizzare anche il nostro territorio su questo fondamentale argomento per l’esistenza dell’uomo. I giovani sono il futuro ed è giusto educarli anche su questo fronte ambientale. Per questo ci tengo a ringraziare la Fondazione CRC e Filiera Futura per le sementi. Inoltre Crespo Danilo per la semina e “Mieli Amel” di Paolo e Elodie per la splendida attività didattica per le scuole. Inoltre grazie all’azienda agricola Crespo Danilo che ha provveduto alla preparazione e alla semina dell’area, visitabile lungo il percorso pedonale dietro al Monastero in via vecchia valle verso Revello. Da questi semplici gesti si può veramente educare il mondo al rispetto degli insetti impollinatori e, in conseguenza, al rispetto della natura”.