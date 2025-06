Boves, in biblioteca focus su "L'arte di esprimersi: creatività e benessere"

Torna puntuale come ogni mese l’appuntamento “Assaggi di benessere” fortemente voluto dalla Comunità "Ischiator e Corborant" dell'A.S.L CN1 per festeggiare i 10 anni di impegno e dedizione sul territorio bovesano. Il terzo appuntamento in programma “L’arte di esprimersi: creatività e benessere”, si terrà martedì 10 giugno in biblioteca dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.30 (su prenotazione).

Ai partecipanti verrà proposto un laboratorio artistico di produzione dei segnaposto che decoreranno la tavola della Cena del Ricetto in collaborazione con la Scuola Edile.