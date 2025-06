Il giorno più bello dell'anno scolastico? E' sempre l'ultimo, tra clacson e trattori

Come ogni fine d'anno scolastico che si rispetti, anche quest'anno, per l'ultimo giorno di scuola, non è mancata la tradizionale sfilata dei trattori in città.

Gli studenti hanno salutato la fine dell'anno in modo colorato e chiassoso, senza rinunciare a messaggi spiritosi, anche in vista dell'esame di Maturità.

Un evento irrinunciabile per la città e per gli studenti del Virginio Donadio, assieme a tanti altri, su auto e moto, a suon di clacson e di gas.

Alla guida di uno dei trattori anche una studentessa, Martina di Peveragno.

QUI IL VIDEO, DAVANTI A TANTI CURIOSI