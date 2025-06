Dal 16 giugno stop ai treni per l'aeroporto di Caselle per i lavori sulla Torino-Ceres

Come già annunciato, quest'estate stop ai treni per l'Aeroporto di Caselle. Tra il 16 giugno e il 6 settembre verranno infatti gli ultimi interventi di ammodernamento sulla Torino-Ceres, che determineranno lo stop ai convogli diretti al "Sandro Pertini". Una notizia pessima per i vacanzieri che pensavano di raggiungere lo scalo aereo via ferrovia.

Bus sostitutivi

Tale sospensione è necessaria per permettere alle imprese di lavorare in sicurezza su una linea, garantendo la realizzazione dei lavori nei tempi dettati dal PNRR (giugno 2026). Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto del cantiere, verranno messi dei bus nella tratta tra Torino Stura Rebaudengo e Ciriè-Germagnano ,con fermate intermedie nelle stazioni previste dalla linea.

I treni delle linee SFM 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti), SFM 7 (Ciriè-Fossano) e SFM 4 (Germagnano-Alba) iniziano e terminano la loro corsa a Torino Stura. L’orario dei pullman può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

Sistemazione dei marciapiedi a Venaria Reale

Sempre durante lo stop estivo verranno realizzati i lavori di adeguamento dei marciapiedi della stazione di Venaria Reale.