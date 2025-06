Cuneo Volley, Cavaccini è il nuovo capitano: “Condivisione, responsabilità e voglia di essere all’altezza” [VIDEO]

Tre parole che raccontano un nuovo inizio: grazie, condivisione, responsabilità. Con questo spirito Domenico “Mimmo” Cavaccini ha ricevuto ufficialmente la fascia da capitano del Cuneo Volley, nel corso della presentazione tenutasi nella sede dello sponsor Cuneo Inox a Castelletto Stura. Accanto a lui anche Simone Oberto, l'altro libero cuneese, confermato dopo la stagione trionfale che ha portato la squadra in SuperLega.

Le parole di Cavaccini: “Fascia da condividere con Codarin. Cuneo è speciale”

“Solo tre parole: grazie, condivisione e responsabilità. Grazie a Battocchio, Brugiafreddo e alla società per la fiducia. Condivisione, perché sento di dividere questa fascia con figure importanti come, per esempio, Lorenzo Codarin, che la meritava quanto me. E con tutta Cuneo, che per me è speciale. Infine la responsabilità: questo ruolo mi farà crescere tanto.”

Cavaccini ha poi ricordato il suo predecessore: “Non è un passaggio di testimone con Sottile, non riuscirei a fare come lui. Ma proverò a essere capitano a modo mio. Voglio dimostrare di essere all’altezza.”

Che squadra sarà? “Senza etichette, ma che morde sempre”

Alla domanda su quale identità avrà la nuova Cuneo Volley, Cavaccini ha risposto con fermezza: “Sarà una squadra che dovrà farsi conoscere sul campo. Non voglio darle un’etichetta, ma so che dovrà mordere sempre, in allenamento e in partita. Come quella dello scorso anno, ma con maggiore consapevolezza sin da subito.”

E ancora: “Ognuno avrà i suoi obiettivi personali, ma è l’obiettivo comune che alimenta le energie. E il nostro è chiaro: mantenere la categoria.”

Simone Oberto: “Giocare per la mia città in SuperLega è un sogno che si realizza”

Accanto a Cavaccini, anche Simone Oberto ha raccontato le sue emozioni: “È la realizzazione di un sogno che ogni bambino ha quando comincia a giocare a pallavolo. Lo voglio vivere con serenità ma anche con grande determinazione.” Il libero classe 2003 si prepara ad affrontare un campionato di altissimo livello, accanto a stelle come Zaytsev e Baranowicz: “Li ho sempre visti solo in TV. All’inizio sarà quasi strano averli come compagni, ma sono leggende. Sarà un onore imparare da loro.”

Paolo Brugiafreddo: “In SuperLega servirà il temperamento. Mercato difficile, ma concreto”

Il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo ha sottolineato le difficoltà e le scelte compiute: “Per tanti sarà una novità, sarà curioso affrontare questa SuperLega. Dovremo farci trovare pronti dal punto di vista del temperamento, più ancora che della tecnica. Abbiamo scelto giocatori che hanno fame, concretezza e spirito di sacrificio.”

Sulle tempistiche ristrette del mercato: “Ci è mancato l’ossigeno per ragionare con calma, le scelte sono state più rapide e meno programmabili. Ma non ci siamo pianti addosso. Ci siamo trovati in mezzo al guado, speriamo di esserne usciti con la testa.”

Cuneo Inox e il legame con il territorio: “Orgogliosi di essere sulla maglia”

La presentazione è stata anche un momento per rafforzare il profondo legame tra Cuneo Volley e Cuneo Inox, azienda del territorio e sponsor storico del club. Fabrizio Pavan, in rappresentanza dell’azienda, ha voluto sottolineare la solidità di questa collaborazione: “Siamo sponsor storici da anni, già ai tempi della vecchia società. Con la nuova gestione abbiamo aderito ancora più profondamente al progetto, perché ci è piaciuto l’entusiasmo e il modo concreto con cui viene portato avanti, da parte di tutti. Abbiamo cercato di dare anche un contributo sociale alla città in modo più determinato.”

Grande la soddisfazione per la scelta di Cavaccini come capitano, un simbolo anche per lo sponsor stesso: “Siamo onorati e orgogliosi che Mimmo abbia indossato la nostra maglia in maniera così convincente e vincente durante la scorsa stagione. Ora la porta da capitano, ed è un motivo di ulteriore fierezza per noi.”

Un legame, quello tra club e sponsor, che va oltre il logo sulla maglia: è identità, appartenenza e visione condivisa per il futuro della pallavolo cuneese.

Prossimi passi per Cuneo Volley

La preparazione atletica inizierà il 18 agosto, mentre l’esordio in SuperLega è atteso per l’autunno, il 12 ottobre. Con una squadra rinnovata, un capitano carismatico, e giovani in crescita, Cuneo si affaccia alla massima serie con umiltà, ambizione e identità.