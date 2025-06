Palazzo Lascaris accoglie il mondo sportivo del Cheerleading

Musica, colori e acrobazie hanno fatto scoprire a Palazzo Lascaris l’affascinante mondo sportivo del Cheerleading.

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia ha voluto incontrare gli atleti ed i dirigenti che - ad un solo anno dalla costituzione del team - hanno raggiunto prestigiosi traguardi nella patria del Cheerleading, ossia l’America.

Infatti ad Orlando la squadra All Girl è arrivata quarta, mentre la squadra Coed - mista femmine e maschi -, è arrivata nona nella finale mondiale di Orlando, portando in alto il nome della provincia di Cuneo e del Piemonte. Durante l’incontro dirigenti e atleti hanno spiegato le regole di questo sport, il duro allenamento, i sacrifici anche economici da sostenere, nonché le tante difficoltà ad essere riconosciuto come uno sport con la pari dignità di altre discipline sportive. Molti applausi hanno accompagnato le performance delle due squadre durante le gare negli USA, ammirate nei video proiettati in Sala Viglione.

“È stato bello ed interessante conoscere il mondo sportivo del Cheerleading - ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -, vedo nei vostri occhi gli ingredienti migliori e più importanti per raggiungere obiettivi ancora più grandi di quelli che avete già raggiunto, ossia passione, sacrificio, dedizione. Oltre a complimentarmi con questi giovani atleti ed augurare loro un futuro ricco di sfide vinte, voglio ringraziare anche le famiglie dei ragazzi che sicuramente fanno dei sacrifici per permettervi di realizzare i vostri sogni e un plauso particolare ai dirigenti della società cuneese Aster Cheer Laura Lucchino, il dirigente della società albese Simone Villa Alba Cheers e Giorgia Vivonello, in rappresentanza della società Asd Arcobaleno di Borgosesia. È anche attraverso lo sport che si apprendono i valori più veri della vita”.