Domenica a Bagnolo Piemonte grande “Festa Bersaglieresca”

Sono attese delegazioni da tutto il Piemonte domenica 8 giugno a Bagnolo Piemonte per la grande “Festa Bersaglieresca” promossa dall’associazione di Bersaglieri “M. Giuseppe Isasca” di Saluzzo.

Il programma prenderà il via alle 8,30 con l’ammassamento in piazza del municipio. Seguirà la sfilata per le vie del paese; poi, al monumento dei Caduti, si procederà all’alzabandiera e alla deposizione di una corona d’alloro.

Alle 10,30 messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli.

Al termine saluti e allocuzioni di autorità militari e civili.

A seguire il “pranzo cremisi” aperto a tutti coloro che lo desiderano (costo 30 euro).

Nel pomeriggio il momento più atteso dalla popolazione quando si potrà assistere allo spettacolare concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Settimo Torinese “Fausto Balbo”, che si snoderà, a passo di corsa, attraverso le piazze e le strade di Bagnolo.