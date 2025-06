Fossano: grande successo per l'iniziativa "Uno scontrino per la scuola" promossa dall'Ascom [VIDEO]

Si è svolta presso la Chiesa del Gonfalone, a Fossano, la premiazione ufficiale degli istituti scolastici che hanno preso parte all'iniziativa "Uno scontrino per la scuola", promossa dall'Ascom cittadina.

Il progetto è giunto alla sua terza edizione ed ha coinvolto ben 62 attività fossanesi.

Gli alunni delle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del territorio hanno conservato, aiutati da genitori e nonni, le prove d'acquisto dei beni comprati nei negozi aderenti, nel periodo compreso tra il 9 novembre ed il 9 marzo, per poi essere premiati con buoni acquisto per materiale didattico in base al numero di scontrini messi da parte.

Una iniziativa particolarmente apprezzata, che avvicina il mondo della scuola all'economia della città.

Le dichiarazioni del presidente dell'Ascom Fossano Mauro Giaccardi e del direttore Paolo Germiniasi (GUARDA IL VIDEO)