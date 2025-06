Sport a Roccabruna: premiati Valentina Gemetto e l’ASD Calcio Val Maira

Per Roccabruna lo sport è davvero un grande orgoglio. Ieri pomeriggio, venerdì 6 giugno, all’interno del Centro Sportivo Val Maira è avvenuta un’importante premiazione. Molto emozionato il sindaco Livio Acchiardi ha conferito due targhe di riconoscimento: una all’atleta Valentina Gemetto e l’altra alla squadra ASD Calcio Val Maira, per il talento ed i traguardi raggiunti. Mezzofondista, la roccabrunese Valentina Gemetto nel 2024 ha conquistato l’oro ai campionati italiani di 10 km su strada (32'53"). Successi anche quest’anno, con già altre due medaglie ricevute: bronzo ai campionati italiani assoluti indoor, 3000 m piani (9'10"06) ed argento ai campionati italiani di corsa campestre (28'15").





“Sono davvero contenta - ha commentato - dopo tanti sacrifici oggi per me è una grande emozione essere qui, nella mia Roccabruna, e ricevere questo importante riconoscimento. Le fatiche hanno portato cose belle come questa ed è bello condividere questi momenti con altre persone del proprio paese, soprattutto quando si tratta di sport!”



Altro orgoglio è la squadra ASD Calcio Val Maira, che quest’anno si è presa la sua rivincita e dalla seconda categoria è passata in prima categoria, vincendo con una settimana d’anticipo alla fine del campionato. Il mister Gabriele Destefanis ed il capitano Andrea Garnero sono davvero molto soddisfatti: “La nostra forza è quella di essere squadra, nel vero senso della parola - hanno detto -. Per il prossimo anno puntiamo a raggiungere l’obiettivo minimo, da fare una rosa competitiva e mantenere la prima categoria”.





Quella di ieri a Roccabruna è stata davvero una giornata di unione, passione per lo sport e soprattutto grande tenacia. A coronare il tutto una bellissima foto ricordo.