'Free Palestine', il grido della piazza per Gaza a Roma

(Adnkronos) - “Free, free Palestine”: lo gridano i partecipanti alla manifestazione per Gaza a Roma quando manca poco alla partenza del lungo corteo che si sta radunando in piazza Vittorio Emanuele II. In un grosso striscione si legge “fermiamo il massacro”. Tantissime le bandiere dei promotori dell’iniziativa (Pd, M5S e Avs) tra quelle della Palestina. Alla manifestazione sono attese circa 50mila persone.