Killer di Denisa e Ana: "Non ho ucciso altre donne"

(Adnkronos) - Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino romeno e guardia giurata in servizio nella provincia di Pistoia, residente a Monsummano Terme, ha confermato oggi davanti al gip del tribunale di Prato la propria responsabilità nel duplice omicidio di Denisa Maria Adas Paun e Ana Maria Andrei, le due giovani connazionali ritrovate senza vita in un terreno abbandonato nei pressi di un casolare di campagna a Montecatini Terme (Pistoia) nei giorni scorsi.

Durante l'interrogatorio di garanzia, svoltosi nel carcere della Dogaia a Prato e durato circa due ore, l'indagato ha ribadito quanto già confessato nei giorni scorsi davanti ai magistrati della procura: "Sì, le ho uccise io". Tuttavia, secondo quanto riferito dal suo legale d'ufficio, l'avvocato Diego Capano, Frumuzache ha negato con decisione qualsiasi coinvolgimento in altri omicidi o crimini irrisolti. "Non ho ucciso altre donne", ha detto.

"Il mio assistito ha fornito la sua versione dei fatti, collaborando pienamente con le autorità. Ha escluso categoricamente l'ipotesi di altri reati simili a suo carico", ha dichiarato Capano ai giornalisti all'uscita dal carcere

Al termine dell'udienza odierna, il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione sulla richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla procura diretta da Luca Tescaroli. Si attende una pronuncia nelle prossime 48 ore.

Nel frattempo, Frumuzache rimane detenuto presso il carcere di Prato in stato di fermo, dove ieri è stato aggredito dal cugino di Ana Maria Andrei, la 27enne ballerina scomparsa il 1° agosto 2024, il cui corpo martoriato è stato trovato in un campo vicino a un casolare in uso all'arrestato.