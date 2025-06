Tajani “Fondamentale tagliare l’Irpef e allargare base beneficiari”

ROMA (ITALPRESS) - "Il taglio delle tasse è da sempre una priorità di Forza Italia come lo è la tutela del ceto medio che rappresenta la colonna vertebrale del nostro Paese". Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia necessario accelerare con il taglio delle tasse per il ceto medio. "Per questo motivo - sottolinea Tajani - è fondamentale il taglio dell'Irpef dal 35 al 33% allargando la base dei beneficiari fino a redditi da 60 mila euro. Chiediamo agli altri partiti della maggioranza di sostenere questa proposta". E, sempre a proposito di imposte, "la sugar tax va rinviata almeno di dodici mesi", conclude il ministro degli Esteri. (ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-