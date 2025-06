Si conclude con il divertimento la stagione sportiva del Kodokan Cuneo

Giovedì 5 giugno si è svolta l’ultima lezione del corso annuale di judo del Kodokan Cuneo, un momento speciale che ha segnato la chiusura di un percorso lungo e intenso, iniziato a settembre e ricco di allenamenti, incontri, gare, attività extra e – soprattutto – crescita.

Per concludere l’anno nel modo migliore, gli istruttori hanno organizzato un pomeriggio speciale che ha visto coinvolti circa 30 ragazzi, suddivisi in quattro gruppi di lavoro. Ognuno ha partecipato a rotazione ad attività diverse: esercizi acrobatici e capriole sul materasso, giochi di coppia, tecniche di sumo e momenti di confronto a due. Un mix perfetto tra tecnica e divertimento, pensato per far vivere ai ragazzi un ultimo allenamento coinvolgente, in un clima rilassato ma sempre educativo.

Uno dei momenti più attesi della giornata è stata la premiazione dei cartelloni, un’attività partita a gennaio e portata avanti per tutto l’anno. I cartelloni – cinque per ogni turno – sono stati pensati come un modo semplice ma efficace per valorizzare l’impegno dei ragazzi su più fronti. I criteri erano cinque:

presenza (frequenza e puntualità agli allenamenti);

come mi vesto (ordine, pulizia, rispetto del judogi);

rispetto (educazione, comportamento con istruttori e compagni);

tecnica (apprendimento e correttezza nell'esecuzione delle tecniche);

partecipazione (presenza alle attività extra come sabati pomeriggio, tornei, eventi).

Chi ha accumulato più punti è stato premiato con più riconoscimenti, mentre a tutti i presenti è stato comunque consegnato almeno un premio simbolico, per sottolineare che ogni partecipazione è stata importante. Chi invece non era presente non ha ricevuto premi, ma il messaggio è stato trasmesso con rispetto: impegno e costanza vengono sempre valorizzati.

È stata anche l’occasione per ricordare le tante attività vissute durante l’anno: dal passaggio di cintura alle giornate tecniche, dai tornei regionali alle amichevoli, fino ai sabati pomeriggio dedicati a momenti speciali in palestra. Un anno pieno di esperienze, crescita, amicizia e sport vissuto con passione.

Gli istruttori hanno commentato così la giornata “... siamo molto soddisfatti di quanto fatto quest’anno. Oggi abbiamo visto ragazzi felici, coinvolti, e soprattutto cresciuti. Questi momenti di chiusura ci aiutano a guardare indietro con orgoglio, e avanti con fiducia. Auguriamo a tutti una buona estate e ringraziamo le famiglie per il continuo supporto”.

Anche se il corso regolare si è concluso, le attività del Kodokan Cuneo non si fermano del tutto: dal 10 giugno al 15 luglio, tutti i martedì e giovedì, sarà infatti attivo il progetto “Estate in judogi”, aperto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un’occasione per continuare a praticare judo anche nei mesi estivi, in un clima rilassato ma sempre ricco di stimoli e movimento.

Per chi invece preferisce una pausa, l’appuntamento è a settembre, con un nuovo anno da iniziare con entusiasmo, pronti ad affrontare nuove sfide, nuovi traguardi… e tanti nuovi sorrisi.