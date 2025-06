Fabio Nisticò confermato alla guida del Bra in Serie C

Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, all'Attilio Bravi, i vertici dirigenziali giallorossi si sono incontrati con mister Fabio Nisticò. E l'incontro ha sancito, ufficialmente, che Fabio Nisticò continuerà ad essere l'allenatore del Bra nel 2025/2026 tra i professionisti.

Con "quella bacchetta magica in mano" l'unione di intenti è forte ed è forte la volontà di continuare a lavorare e a migliorare, insieme. Per e con la maglia braidese sulla pelle, con la sciarpa in mano, con l'obiettivo di raggiungere la salvezza.