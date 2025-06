Da Mondovì alla finale nazionale: Marco sfida i migliori matematici d’Italia

Un risultato che ha dell’eccezionale quello ottenuto da Marco Bertone, alunno dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1, che si è guadagnato l’accesso alla finale nazionale del Kangourou della Matematica, prestigiosa competizione di livello nazionale.

La finale si terrà il 20 settembre a Cesenatico, e Marco rappresenterà il Piemonte come unico finalista regionale nella sua categoria.

La competizione, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione come iniziativa per la valorizzazione delle eccellenze, ha visto nella categoria Benjamin (riservata agli studenti di prima e seconda media) la partecipazione di oltre 25.000 concorrenti su scala nazionale.

Nella fase eliminatoria, svoltasi a scuola il 20 marzo, Marco - che frequenta la classe 2^A della scuola secondaria di primo grado e studia anche pianoforte nel corso musicale - ha ottenuto un sorprendente 11° posto nazionale, qualificandosi così per la semifinale regionale.

La semifinale si è tenuta il 24 maggio presso l’Istituto Internazionale Edoardo Agnelli di Torino. Una prova complessa e selettiva, che aveva lasciato Marco un po’ scoraggiato.

“Pensava di aver fatto male”, racconta la sua insegnante, “ma le domande erano davvero difficili!”.

E invece, con un ottimo punteggio di 45 punti, Marco ha conquistato il 17° posto nella graduatoria nazionale e l’accesso alla finale.

Grande la soddisfazione della docente Marta Bassignana, che sottolinea con orgoglio quanto sia raro e significativo questo traguardo: “Mai avrei pensato di vedere un mio alunno tra i finalisti nazionali ! È un risultato che ci riempie di gioia e che premia anche l’impegno della scuola nella valorizzazione delle eccellenze”.

Oltre a Marco, altri tre studenti dell’Istituto Comprensivo Mondovì 1 hanno raggiunto la semifinale regionale, tutti nella categoria Cadet (rivolta agli studenti di terza media). In totale, quindi, quattro ragazzi della scuola hanno rappresentato l’istituto a Torino : una partecipazione importante, che conferma la qualità del percorso formativo nelle discipline STEM promosso dalla scuola e valorizzato con entusiasmo dagli studenti. L’anno scorso, la scuola aveva già ottenuto tre accessi alla semifinale, ma senza riuscire ad arrivare in finale nazionale.

Il concorso Kangourou nasce in Australia negli anni ’80 da un’idea di Peter O'Halloran, fondatore della World Federation of National Mathematics Competitions, e si diffonde in Europa all’inizio degli anni ’90 grazie a due matematici francesi. Oggi è diffuso in oltre 90 Paesi ed è promosso in Italia dall’Associazione Kangourou Italia, affiliata alla rete internazionale Kangourou sans Frontières, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura matematica.

Ora, per Marco Bertone, si aprono le porte della finale di Cesenatico, una sfida importante e un’occasione preziosa per confrontarsi con i migliori giovani matematici d’Italia. A lui - e alla sua insegnante, che lo accompagnerà - non resta che fare un grosso in bocca al lupo!