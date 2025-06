Fossano: al Vallauri quasi 200 certificazioni linguistiche presso la Cambridge University

Quest’anno al Vallauri sono stati quasi 200 gli studenti certificati linguistiche dalla Cambridge University nel mese di maggio 2025 agli esami per conseguire le certificazioni linguistiche in lingua inglese (che vanno dal livello B2 al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) e in lingua francese (DELF).

La Cambridge University, una fra le più rinomate e note università dell’area anglosassone, ha riconosciuto l’eccellenza del Vallauri come centro preparatorio, relativamente agli esami del Cambridge English, nominandolo con l’“Italian Preparation Centres Awards uno dei “Best Italian Preparation Centres”

Risultati che, come spiega il dirigente, professor Paolo Cortese, “sono il frutto di un serio lavoro, con una offerta di potenziamento linguistico pomeridiano libero ed epserienze Erasmus in Europa. Questi risultati evidenziano la professionalità dei docenti, l’investimento della Scuola nell'innovazione metodologica e, non ultimo, una costante e appassionata partecipazione dei ragazzi”.