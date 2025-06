Ancora insieme: Claudio Basso sarà l'allenatore del Mondovì Volley in serie B

Mondovì Volley è orgoglioso e felice di annunciare che Claudio Basso sarà l’allenatore della prossima formazione che parteciperà al campionato di Serie B1.

E sarà un’annata speciale per “Cla”, in quanto raggiungerà i 10 anni di collaborazione con il sodalizio monregalese: nel 2016-17 il tecnico villanovese iniziò infatti con una stagione da allenatore nel settore giovanile della LPM Mondovì, per poi passare al ruolo di assistente allenatore della Serie A2 dalla stagione successiva.

Nel 2023-24 subentrò in corsa a Marco Gazzotti nel ruolo di primo allenatore, ruolo poi mantenuto nella sfortunata stagione appena trascorsa. Ma con l’esperienza maturata dopo quasi due stagioni da head coach e con il senso di appartenenza si può cominciare un nuovo capitolo della storia. Lo spiega bene il DS Max Rubado:

“Senza dubbio Claudio è un valore aggiunto per la nostra società, ha Mondovì ed il Mondovì Volley tatuati dentro e sappiamo che metterà tutto sé stesso in questa nuova sfida. Ha lavorato bene due anni fa ed è naufragato nella stagione scorsa, in cui tutti siamo stati colpevoli. La riconferma è un segno di fiducia che una sola annata storta non può cancellare.”

Contestualmente la società comunica che procederà a tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione in Serie B1. Dopo aver lungamente vagliato e valutato tutte le ipotesi, la scelta è stata quella, anche alla luce delle situazioni federali contingenti, di partecipare alla terza serie nazionale. Il vicepresidente Paolo Borello commenta:

“In un primo tempo abbiamo ipotizzato il ripescaggio, ma con la riforma dei campionati e le condizioni che si sono create non c'è più l'opportunità di gestirlo arrivando alla creazione di una squadra che ci soddisfi. Di conseguenza procederemo con la Serie B1, cercheremo di fare il miglior campionato possibile per riscattare quest'anno di delusioni. Quest'ultimo, però, è stato in parte compensato dalle ottime prestazioni del nostro settore giovanile, non solo a livello nazionale ma anche nelle finali regionali e territoriali.”

La conferenza stampa di presentazione di coach Claudio Basso, aperta al pubblico, si svolgerà giovedì 12 giugno alle 20.00 al Palamanera.

APPROFONDIMENTO 1 - LA CARRIERA DI CLAUDIO BASSO

2012-2016: allenatore giovanili Cuneo Volley

2016-2017: allenatore giovanili LPM Mondovì

2017-2023: secondo allenatore prima squadra LPM Mondovì

2023-2024: primo allenatore LPM Mondovì

2024-2025: primo allenatore Mondovì Volley



APPROFONDIMENTO 2 - L’ULTIMO CAMPIONATO DI B1 DELLA LPM MONDOVÌ (2015-2016)

REGULAR SEASON

Properzi Volley Lodi 64

LPM Pallavolo Mondovì 61

BRE Banca S.Bernardo Cuneo 60

Tecnoteam Albese 52

Sab Grima Irge Varese 52

Barricalla CUS Collegno 47

Eurospin Ford Sara Pinerolo 46

Florens Re Marcello 46

Pallavolo Alfieri Cagliari 42

Pavia Volley 29

Igor Volley Trecate 20

Progetto V.Orago 13

Bracco Propatria Milano 8

Unendo Yamamay Busto Arsizio 6

PRIMO TURNO PLAYOFF

LPM Pallavolo Mondovì - Pallavolo Don Colleoni 3-2

Pallavolo Don Colleoni - LPM Pallavolo Mondovì 1-3

SECONDO TURNO PLAYOFF

LPM Pallavolo Mondovì - Leali Padova V.Project 3-1

Leali Padova V.Project - LPM Pallavolo Mondovì 2-3

TERZO TURNO PLAYOFF

Properzi Volley Lodi - LPM Pallavolo Mondovì 2-3

LPM Pallavolo Mondovì - Properzi Volley Lodi 3-1