A Lesegno un anno scolastico ricco di esperienze: educazione stradale e orto didattico per gli alunni della Scuola Primaria

Anche per quest’anno scolastico, gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria “Prof. Achille Sclavo” di Lesegno hanno partecipato con entusiasmo al Progetto “Il mio amico vigile”, un’importante iniziativa di educazione civica e stradale.

In particolare, gli alunni della classe quinta, dopo aver sostenuto un breve esame sulle norme di sicurezza stradale, hanno ricevuto un attestato di partecipazione, a coronamento di un percorso formativo utile e stimolante.

"Un sentito ringraziamento - dicono dalla scuola - va all’Ispettore della Polizia Locale del Comune di Lesegno, Claudio Boetti, che con le sue lezioni coinvolgenti ha saputo trasmettere ai bambini nozioni fondamentali sulla segnaletica stradale e sulle principali regole del codice della strada".

Le attività non si sono fermate qui. In collaborazione con le insegnanti e conil gruppo civico di volontariato, gli alunni hanno portato a termine anche il Progetto “Orto”, contribuendo in prima persona alla semina di carote, fagiolini, insalata e fiori. Un’esperienza concreta a contatto con la natura, che ha arricchito i bambini dal punto di vista educativo e umano.

Due progetti diversi ma complementari, capaci di coniugare apprendimento e valori, responsabilità e rispetto per l’ambiente.