Borgo San Dalmazzo dice no al Piano del Verde: bocciata la proposta della minoranza

Dai consiglieri comunali della minoranza di Borgo San Dalmazzo riceviamo e pubblichiamo:

Borgo San Dalmazzo non avrà un Piano per il verde pubblico. La maggioranza della sindaca Robbione e dell’assessore all’ambiente Rosato boccia la proposta dei consiglieri comunali Basteris, Giorda, Varrone, Agricola, Bassino, Manassero. Il consiglio comunale si era riunito dopo la richiesta degli stessi consiglieri di minoranza di esaminare l’adozione di un Piano Regolatore del verde.

Spiega il consigliere Basteris Luca: “Sin dal 2013 una legge nazionale prevede per i comuni la possibilità di adottare il proprio Piano Urbano del Verde. Un'occasione importante per i Comuni per gestire il territorio e rendere la città più sana e più bella. I benefici che derivano da una corretta gestione del verde delle Città sono evidenti e riconosciuti da studi scientifici: contrasto agli effetti delle isole di calore, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione dell’inquinamento acustico, diminuzione dei rischi dei mutamenti climatici e dell’inquinamento”.

A Borgo San Dalmazzo l’Amministrazione comunale si sta limitando ad una semplice sostituzione delle piante morte o danneggiate. Le nuove piantumazioni sono ad oggi solamente una decina. Prosegue a spiegare il consigliere Basteris: “Per tutelare i cittadini e migliorare la qualità della vita servirebbe invece una pianificazione”.

Non sono stati sufficienti questi argomenti per convincere i consiglieri di maggioranza, che sbrigativamente hanno rigettato la proposta con l’unica giustificazione che non è un atto obbligatorio per legge.

E’ caduta nel vuoto anche la richiesta avanzata dalla consigliera Giorda Luisa di ripristinare la consuetudine che Borgo san Dalmazzo aveva istituito sin dal 2002: piantare una pianta per ogni neonato. Nel silenzio della Sindaca, dell’assessore all’ambiente Rosato e dei consiglieri di maggioranza anche questa decisione non è stata accolta: anch’esso non è un atto obbligatorio per legge.

I consiglieri comunali Pierpaolo Varrone, Luca Basteris, Luisa Giorda, Agricola Luisa, Bassino Marco, Manassero Katia