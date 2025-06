Boselli: “Quali motivi impediscono l’audizione di Amos in Commissione consiliare a Cuneo?”

Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti in Consiglio comunale a Cuneo, torna alla carica su Amos, la società di servizi sanitari, oggi presieduta da Carla Chiapello. “Da circa tre anni – spiega Boselli - chiediamo che la Amos Scrl operante nel settore della sanità e a totale controllo pubblico, sia invitata nella competente Commissione consiliare in audizione per affrontare una serie di questioni di rilievo e di interesse per le cittadine e i cittadini oltre che per i dipendenti della società”.



[Carla Chiapello]

Il consigliere comunale ricorda che “sono state presentate al riguardo in Consiglio comunale interrogazioni e mozioni e che nel frattempo è cambiata la presidenza della società e che “la sindaca Patrizia Manassero ha sempre rassicurato sulla sua intenzione di ottenere l’incontro ma non è mai riuscita ad ottenerlo”.

Boselli vuole per sapere “quali motivi continuino ad impedire, inspiegabilmente, l’audizione e se gli impedimenti siano eventualmente di natura tale da non poter essere comunicati all’assemblea”.