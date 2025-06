Concluso a Centallo il corso di Italiano ‘L2’ per adulti e ragazzi stranieri

Anche quest'anno, con grande soddisfazione da parte di tutte le persone coinvolte, si è svolto a Centallo il Corso di Italiano ‘L2’ per adulti e ragazzi stranieri, tenutosi nei locali della Scuola Primaria del paese.

Il corso, fortemente voluto e sostenuto dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Stefania Magnaldi, dall'associazione culturale Centallo viva, nella figura della presidente Fulvia Candelo, dal Comune di Centallo, nelle persona del vicesindaco Antonio Panero e dalle insegnanti che, ormai da anni, si dedicano a questo progetto, è stato avviato nel mese di ottobre e si è svolto regolarmente il martedì e il giovedì per 4 ore settimanali, concludendosi nel mese a fine maggio.

“A partire dal mese di marzo – spiegano le insegnanti Daniela Allione,

Anna Maria Giuliano e Maria Governucci - grazie alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Centallo-Villafalletto con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (Cpia) di Cuneo, il corso è stato arricchito dall'intervento di un loro docente che ha ulteriormente preparato una parte degli alunni, in modo più approfondito, al fine di permettere loro di sostenere l'esame finale per il conseguimento del livello ‘A2’.

L'esperienza, anche stavolta, si è rivelata produttiva, utile e preziosa per tutti, permettendo e favorendo, non soltanto l'apprendimento della lingua italiana, necessario per una piena inclusione nella comunità centallese, ma anche la conoscenza, la condivisione e l'arricchimento personale di tutte le persone che hanno vissuto quest' esperienza”.

Studenti e docenti insieme al vicesindaco Antonio Panero si sono ritrovati a fine corso per un momento conviviale e di scambio, dove sono stati gustati i piatti tipici preparati dai partecipanti.

“È stato un momento di vera e profonda intercultura – dicono le insegnanti - e ci auguriamo che questo progetto possa continuare”.