L’amministrazione di Vicoforte ha salutato gli studenti della scuola secondaria di primo grado

Nella mattinata di venerdì 6 giugno, l’Amministrazione Comunale – con il Sindaco Gian Pietro Gasco, il Vicesindaco Roberto Botto e l’Assessore all’Istruzione Daniela Tarò – ha fatto visita alla Scuola Secondaria di Primo Grado per porgere un caloroso saluto agli studenti in occasione della conclusione dell’anno scolastico.

Insieme alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Rossana Iadarola, è stato augurato a tutti gli alunni una serena estate e, in particolare, un grande in bocca al lupo agli studenti delle classi terze che si apprestano ad affrontare l’esame di fine ciclo.

Durante l’incontro, la Dirigente ha consegnato agli studenti delle classi seconde la “Patente Smartphone”, nell’ambito di un progetto promosso dalla Regione Piemonte per un uso consapevole e responsabile del cellulare. Il percorso educativo, di natura multidisciplinare, rientra nella strategia regionale di prevenzione e promozione della cittadinanza digitale, e vede la collaborazione di ARPA Piemonte con gli Assessorati alla Sanità e all’Istruzione della Regione, le ASL, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

L’occasione è stata anche propizia per l’Assessore Daniela Tarò per congratularsi con gli studenti delle classi seconde premiati al Concorso “Dardanello”, tenutosi mercoledì 4 giugno sera presso il Teatro Toselli di Cuneo. Impossibilitata a partecipare per impegni istituzionali, l’Assessore ha voluto comunque esprimere il proprio apprezzamento, sottolineando l’importanza della scrittura in ogni fase della vita e incoraggiando i ragazzi a non smettere mai di leggere e scrivere. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle docenti Debora Taramazzo, Lisa Grosso e Graziana Savina, che hanno accompagnato e sostenuto gli studenti in questo significativo percorso.

"Complimenti a tutti i ragazzi e ai loro docenti per l’impegno e la passione dimostrati - commenta l'assessore Tarò -. Un grazie speciale a chi mantiene viva la memoria e l'eredità di grandi giornalisti come Piero Dardanello e Raffaele Sasso. L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione e della crescita consapevole delle nuove generazioni, nella convinzione che scuola, istituzioni e territorio debbano continuare a collaborare per costruire insieme il futuro".

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Vicoforte sono stati premiati:

Classe 2A: Sofia Cappa – Federico Garelli e Giorgia Capella – Mattia Vinai

Classe 2B: Gioia Alberto, Alice Corte, Chiara Nasi (Borsa di Studio), Emma Bessone, Greta Paluzzi, Alessia Farina

Classe 2C: Beatrice Delpiano e Anwar Garnaoui – Francesco Musso